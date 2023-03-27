Неприятностью закончился той в квартире карагандинки

Стол. Иллюстративное фото: pexels.com

48-летняя карагандинка проводила той в своей квартире, на котором присутствовали родственники и знакомые, а после этого обнаружила, что пропала ее копилка с деньгами, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

К стражам порядка обратилась 48-летняя жительница Караганды и сообщила, что проводила в своей квартире торжество, на котором присутствовали как родственники, так и люди со стороны.

В какой-то момент из дома пропала копилка с деньгами. Сумма ущерба составила 83 тысячи тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 18-летнего подозреваемого.

Он дал признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".

В соответствии с п.1 вышеуказанной статьи кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Как избежать квартирной кражи

Полицейские рекомендуют:

обезопасить свое жилище путем установления средств технической укрепленности - это надежные двери, зарешеченные окна на нижних этажах;

по возможности установить охранную сигнализацию;

установить камеры видеонаблюдения в подъездах, на площадках многоквартирных домов, в частном секторе;

не афишировать наличие крупной суммы денег, проведенные сделки по купле-продаже недвижимости, автотранспорта и иных ценных вещей;

покидая жилище, не забывать запирать окна, форточки и балконы, которые могут стать лазейкой для злоумышленников;

не спешить открывать дверь незнакомым, особенно представляющимся работниками служб, которых вы не вызывали;

уезжая в длительную поездку (отпуск, командировку), просить соседей присматривать за жилищем и забирать почтовую корреспонденцию, которая является сигналом к действию для преступников;

разместить на видных местах яркие таблички, уведомляющие о ведущейся круглосуточно видеосъемке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014158-nepriyatnostyu-zakonchilsya-toy-v-kvartire-karagandinki/