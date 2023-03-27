Неприятностью закончился той в квартире карагандинки
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48-летняя карагандинка проводила той в своей квартире, на котором присутствовали родственники и знакомые, а после этого обнаружила, что пропала ее копилка с деньгами, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
К стражам порядка обратилась 48-летняя жительница Караганды и сообщила, что проводила в своей квартире торжество, на котором присутствовали как родственники, так и люди со стороны.
В какой-то момент из дома пропала копилка с деньгами. Сумма ущерба составила 83 тысячи тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 18-летнего подозреваемого.
Он дал признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".
В соответствии с п.1 вышеуказанной статьи кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Как избежать квартирной кражи
Полицейские рекомендуют:
- обезопасить свое жилище путем установления средств технической укрепленности - это надежные двери, зарешеченные окна на нижних этажах;
- по возможности установить охранную сигнализацию;
- установить камеры видеонаблюдения в подъездах, на площадках многоквартирных домов, в частном секторе;
- не афишировать наличие крупной суммы денег, проведенные сделки по купле-продаже недвижимости, автотранспорта и иных ценных вещей;
- покидая жилище, не забывать запирать окна, форточки и балконы, которые могут стать лазейкой для злоумышленников;
- не спешить открывать дверь незнакомым, особенно представляющимся работниками служб, которых вы не вызывали;
- уезжая в длительную поездку (отпуск, командировку), просить соседей присматривать за жилищем и забирать почтовую корреспонденцию, которая является сигналом к действию для преступников;
- разместить на видных местах яркие таблички, уведомляющие о ведущейся круглосуточно видеосъемке.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014158-nepriyatnostyu-zakonchilsya-toy-v-kvartire-karagandinki/