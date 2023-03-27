Свекровь шокировало поведение невестки в Усть-Каменогорске

Женщины с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Усть-Каменогорска оказалась на скамье подсудимых после того, как плохо поступила со своей свекровью. При этом у нее имелась непогашенная судимость. Женщине вынесли приговор, передает YK-news.kz.

Как следует из материалов дела, в августе прошлого года жительница Усть-Каменогорска опрометчиво воспользовалась сотовым телефоном невестки, чтобы зайти на свой пенсионный счет.

Завершив свои дела, женщина закрыла приложение, но забыла удалить учетную запись. Видимо, никакой опасности со стороны своей родственницы пенсионерка не чувствовала. При этом ее невестка ранее получила условный срок за кражу.

Обнаружив у себя в телефоне учетную запись матери мужа, молодая женщина проверила счет. На нем оставалось 111 тысяч тенге. Тогда она перевела часть суммы на карту своего приятеля, который по ее просьбе обналичил деньги в банкомате и передал подруге.

На следующий день горожанка повторила маневр, полностью опустошив счет. Все снятые с карты свекрови деньги она потратила.

Обнаружив пропажу, пенсионерка была шокирована не столько потерей средств, сколько поведением невестки. Та же раскаялась и пообещала все вернуть.

В итоге при сложении наказания с ранее неотбытым сроком женщину приговорили к 2,5 годам ограничения свободы. Было учтено, что у нее на иждивении есть малолетний ребенок.

Добавим, что согласно ст.44 УК РК ограничение свободы состоит в установлении пробационного контроля за осужденным на срок от шести месяцев до семи лет и привлечении его к принудительному труду по сто часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.

Ограничение свободы отбывается по месту жительства осужденного без изоляции от общества. Принудительный труд организуется местными исполнительными органами в общественных местах и отбывается не свыше четырех часов в день.

К принудительному труду не привлекаются осужденные, имеющие постоянное место работы или занятые на учебе, несовершеннолетние, беременные женщины, женщины, имеющие малолетних детей в возрасте до трех лет, мужчины, воспитывающие в одиночку малолетних детей в возрасте до трех лет, женщины в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, мужчины в возрасте шестидесяти трех и свыше лет, лица с инвалидностью первой или второй группы, а также осужденные, которым наказание заменено на ограничение свободы сроком менее шести месяцев.

Пробационный контроль осуществляется уполномоченным государственным органом и по решению суда включает исполнение осужденным обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного; не посещать определенные места; пройти курс лечения от психических, поведенческих расстройств (заболеваний), связанных с употреблением психоактивных веществ, заболеваний, передающихся половым путем; осуществлять материальную поддержку семьи; другие обязанности, которые способствуют исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых уголовных правонарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014145-svekrov-shokirovalo-povedenie-nevestki-v-ust-kamenogorske/