Следователь из ВКО потратил изъятые у фигурантов уголовного дела 13 млн тенге

Деньги в руке у мужчины. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В суде №2 Усть-Каменогорска рассмотрено уголовное дело в отношении следователя Департамента экономических расследований по ВКО. Вынесен приговор, передает официальный сайт областного суда.

Уголовное дело рассматривалось по ст.361 ч.4 п.3 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ст.200 ч.1 (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) УК РК.

В суде установлено, что в 2022 году мужчина, являясь следователем по особо важным делам Департамента экономических расследований по ВКО похитил и растратил изъятые у фигурантов уголовного дела денежные средства в сумме более 13 млн тенге, переданные ему для помещения на депозит органа уголовного преследования, а также неправомерно завладел без цели хищения автомашиной Skoda.

Дело поступило в суд с процессуальным соглашением о признании вины.

Смягчающими обстоятельствами признаны: чистосердечное раскаяние, признание вины, наличие на иждивении малолетних детей, добровольное возмещение материального вреда.

Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание, прокурором не указаны.

Суд, согласившись с видом и размером наказания, признал мужчину виновным и назначил 3 года 6 месяцев ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Осужденный лишен специального звания - капитан службы экономических расследований.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Согласно ст.361 ч.4 п.3 УК РК использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии со ст.200 ч.1 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013960-sledovatel-iz-vko-potratil-izyatye-u-figurantov-ugolovnogo-dela-13-mln-tenge/