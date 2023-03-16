Привлекли свыше 7,5 млрд тенге: организатора финпирамиды осудили в Астане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Накануне в Астане был вынесен приговор организатору крупной финансовой пирамиды - в течение нескольких лет он и его подельники обманывали людей, сообщается на .

Подсудимый обвинялся по фактам создания и руководства финансовой пирамидой, а также совершения мошенничества.

Согласно материалам дела, в октябре-декабре 2019 года организатор М. вовлек в преступную группу 6 человек и с целью имитации предпринимательской деятельности приобрел несколько ТОО. От имени этих компаний он распространил сведения о том, что они занимаются продажей транспортных средств по ценам ниже рыночных.

Отмечалось, что в период с марта 2019 года по октябрь 2021 года ТОО "Mega-General Cоmpany", "Mega-General Co", "NurAutoKz" и ИП "Nur-Ai" заключили договоры с более чем 300 лиц. В результате этих действий, по данным суда, компании привлекли денежные средства и имущество граждан на общую сумму свыше 7,5 млрд тенге.

Кроме того, М. обвинялся в мошенничестве. Сообщается, что для поддержания деятельности финпирамиды злоумышленники путем обмана и злоупотребления доверием оформили кредиты под залог полученных транспортных средств, а также под предлогом продажи автомашин завладели деньгами более 25 потерпевших в особо крупном размере.

Сторона защиты просила оправдать подсудимого в связи с его невиновностью. Тем не менее суд признал М. виновным в:

создании и руководстве организованной группы;

создании финансовой (инвестиционной) пирамиды;

совершении мошенничества в составе преступной группы в особо крупном размере.

По совокупности уголовных правонарушений суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы. Помимо этого, назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, а также занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет.

Также судом разрешены гражданские иски потерпевших.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Дело автосалона "NurAutoKz"

Осенью 2021 года в столице разгорелся скандал вокруг одного из автосалонов. Покупатели заявили, что их обманули - брали предоплату, но товар так и не предоставляли. Сообщалось, что в результате действий автосалона "Nur-AvtoKz" пострадали сотни человек.

Потерпевшие заявили, что преступники обманули граждан на сумму свыше 7 млрд тенге.

Вскоре стало известно, что столичные полицейские задержали директора автоцентра "Nur-AvtoKz" - ему были предъявлены обвинения. Сообщалось, что подозреваемый, будучи директором фирмы, под предлогом продажи авто заключал договоры с гражданами, однако в итоге не выполнял своих обязательств.

Примерно в то же время стало известно, что автосалон "Mega General Сompany" тоже оказался финансовой пирамидой - людей обманули на миллионы тенге.

В декабре 2021 года некоторые автовладельцы столкнулись с тем, что их машины начали изымать. Как оказалось, транспортные средства проходили по делу "Nur-AvtoKz". Возмущенные водители обратились в компетентные органы с целью вернуть свое имущество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013093-privlekli-svyshe-75-mlrd-tenge-organizatora-finpiramidy-osudili-v-astane/