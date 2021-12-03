У казахстанцев изымают купленные авто, проходящие по делу "Nur-AvtoKz" (видео)

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Столичные автовладельцы атакуют штрафстоянки в поисках своих автомобилей - как оказалось, недавно купленные авто проходят по громкому делу "Nur-AvtoKz", поэтому их изъяли в качестве вещдоков. Водители же в недоумении - все сделки они успешно оформили в спецЦОНах, передает телеканал КТК.

Журналисты поговорили с астанчанином по имени Нурсултан Муса. Он рассказал, что иномарку приобрел всего пару месяцев назад, а теперь его машина стоит на штрафстоянке. Информацию о причинах изъятия авто приходится собирать по крупицам, сетует казахстанец, да и само изъятие тоже вызывало массу вопросов.

"Ко мне подошел молодой человек, представился оперуполномоченным сотрудником полиции. Был в гражданке – как обычно. И сказал, что моя машина находится в розыске, то, что они должны ее изъять, что она проходит по уголовному делу. Документов никаких нет – начальство приказало. Вызвали эвакуатор, на эвакуатор машину погрузили и забрали. Соответственно, никаких документов, ничего не предоставили", - возмущен Нурсултан.

Как выяснилось, в такой ситуации оказался не только он. Подобными историями делятся и жители других областей. Объявления о продаже они нашли на известном сайте. С документами все было в порядке, поэтому оформление в спецЦОНах прошло беспрепятственно.

Но позже выяснилось, что машины проходят по скандальному делу автосалона "Nur-AvtoKz". Водители изъятых машин создали чаты в мессенджерах, сейчас там около 100 человек. Некоторые так и не выяснили, где находится их автомобиль.

"По этому всему делу я прохожу как свидетель. Хотя я являюсь добросовестным покупателем, я купил машину на свои кровные, заработанные деньги. И есть очень большая вероятность, что по окончании этого всего дела у меня машину заберут и передадут якобы пострадавшей стороне, которая связалась с "Nur-AvtoKz". Хотя я отношения к "Nur-AvtoKz" никакого не имею, я даже про него не знал", - рассказал еще один автовладелец Марат Айткожин.

Скандал вокруг столичного салона "Nur-AvtoKz" разгорелся в начале октября. Десятки астанчан обратились в полицию и заявили, что у них взяли предоплату за авто, но само авто никто их них не получил. Предварительно, пострадавшими от действий салона могут быть около 400 человек, общая сумма ущерба - 7 млрд тенге.

Директора компании арестовали, но финансовая пирамида разрослась настолько, что пострадавшими становятся уже люди, которые даже не обращались в сомнительный автосалон. Юристы рекомендуют им нанимать адвокатов.

"Данное решение подлежит обжалованию, если вы не согласны, либо в суде, либо у прокурора. Я думаю, что следователь поступил нецелесообразно, отобрав машину и водворив ее на штрафстоянку. Поскольку он имел полное право возвратить эту машину – возвратить новому владельцу под сохранную расписку", - отметил юрист Назар Абинов.

С требованием вернуть свои авто водители отправились в полицию, однако оттуда последовал отказ. Они намерены идти в прокуратуру и суды.

В самой полиции и прокуратуре давать комментарии отказались, ссылаясь на тайну следствия. Как долго машины пробудут на штрафстоянке, тоже не рассказывают.

Между тем эксперты советуют ближе знакомиться не только с продавцами, но и прежними хозяевами авто. Подозрение также должна вызывать заниженная цена покупки и частая перепродажа, которую можно увидеть в договоре купли-продажи.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945049-u-kazahstantsev-izymayut-kuplennye-avto-prohodyaschie-po-delu-nur-avtokz-video/