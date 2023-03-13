На 16 млн тенге обманули алматинцев, обещая помочь с выкупом арендного жилья

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинские полицейские задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве с выкупом арендного жилья. Сумма ущерба составила более 16 млн тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"По одной из версий, 42-летняя гражданка Ж. предлагала свои услуги по выкупу заемного жилья по заниженной цене. Всего по уголовному делу на данном этапе значатся семь потерпевших. Суммы задатка варьировались в зависимости от "услуги", – рассказал начальник управления полиции Алатауского района Алматы Талгат Беркинбаев.

По информации ведомства, общая сумма ущерба составила более 16 млн тенге.

Задержанная на период досудебного расследования помещена под стражу.

Казахстанцев, пострадавших от противоправных действий подозреваемой, стражи порядка попросили позвонить по телефонам: 8 (727) 227-55-02; 8 (702) 448-63-37.

Отмечается, что другая информации по данному уголовному делу не подлежит разглашению.

Ранее в Алматы полицейские задержали подозреваемых в размещении фейковых объявлении о сдаче квартир и продаже авто.

Между тем эксперты на сайте Krisha.kz рассказали, как не стать жертвой квартирных мошенников.

Подделка доверенности

Подделать могут как сам документ, так и доверенное право. Впрочем, иногда и собственник может являться частью преступной группы.

Что делать?

Внимательно читать текст доверенности, убедиться, что документ выдан именно на продажу недвижимости, а не на содержание или эксплуатацию.

Посетить нотариуса, который оформлял документ, для подтверждения факта выдачи доверенности, встретиться с собственником или, если он находится далеко, связаться по видеозвонку, удостовериться в его добровольном желании продать недвижимость. В идеале – записать согласие на видео.

При отсутствии прямого контакта с собственником отказаться от сделки.

Продажа арендованного жилья

Мошенник арендует жилье на длительное время, подделывает удостоверение личности собственника и правоустанавливающие документы на недвижимость, порой получает их дубликаты и выставляет жилье на продажу как собственное.

Иногда аферисты просто пересдают арендованную недвижимость как можно большему количеству граждан с обязательной предоплатой за несколько месяцев вперед.

Что делать?

Проверять удостоверение личности хозяина и правоустанавливающие документы с использованием выписок из egov.kz. Должно насторожить, если продавец стал собственником пару месяцев назад.

Связаться с прежним собственником и подтвердить у него факт продажи.

В случае если покупаете жилье по дубликатам документов, связаться с органом, выдавшим их.

Продажа залогового или арестованного жилья

На подобные схемы часто идут собственники, которые не в состоянии выплатить ипотечный кредит или имеют по нему большую задолженность. Пока банк готовит недвижимость к реализации, предприимчивые граждане умудряются подделать решение суда о снятии ареста или залога либо вступают в сговор с недобросовестным нотариусом, который подделывает справку об обременениях.

Что делать?

Лично с собственником брать справку об обременениях в ЦОНе или на портале egov.kz. Время ее изготовления занимает около 20 минут.

Если были аресты и имеется решение суда об их снятии, проверить через опцию "Судебный кабинет" Верховного суда РК. Здесь же желательно посмотреть наличие судебных тяжб за последние 3-5 лет.

Оформлять сделку у добросовестного нотариуса, который установит наличие или отсутствие любых обременений.

Продажа жилья по госпрограммам

Мошенники представляются работниками акиматов, управлений жилья или земельных отношений и предлагают помощь в покупке более дешевой, чем на рынке, недвижимости по госпрограмме либо в продвижении в очереди. За свои "услуги" они берут задаток.

Что делать?

Не верить обещаниям получить жилье или участок по госпрограммам быстро, ведь, как правило, на это в среднем уходит 15 лет.

Не соглашаться на нарушение закона, обратиться в полицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012714-na-16-mln-tenge-obmanuli-almatintsev-obeschaya-pomoch-s-vykupom-arendnogo-zhilya/