Фейковые объявления о сдаче квартир и продаже авто выкладывали в Алматы

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Двух предполагаемых мошенников задержали в Алматы. Стражи порядка считают, что они публиковали фейковые объявления, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Подозреваемых задержали сотрудники полиции Алмалинского района Алматы.

"По предварительной версии, жители Жамбылской области, 19 и 20 лет, разработали простую схему обмана, но и она приносила неплохой доход. Молодые люди выкладывали на сайте фейковые объявления о сдаче квартиры и о продаже автомобиля, по цене ниже рыночной. Далее просили внести предоплату на банковскую карту. Однако после получения денежных средств, переставали выходить на связь", – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Задержанные. Фото: Polisia.kz

По его словам, на данном этапе следствия установлена их причастность к 25 фактам мошенничества.

Дело расследуют по части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Искаков подчеркнул, что в ходе задержания у предполагаемых мошенников были изъяты два телефона, с различными абонентскими номерами и доступами к онлайн-картам.

Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.

Стражи порядка не исключают, что пострадавших от действий задержанных может быть больше.

Отметим, что согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

А мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, либо в сфере государственных закупок, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011366-feykovye-obyavleniya-o-sdache-kvartir-i-prodazhe-avto-vykladyvali-v-almaty/