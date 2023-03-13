Обыск провели в доме блогера в Караганде (видео)

Обыски. Кадр из видео: t.me/vechernaya_karaganda

Обыск провели в доме блогера в Караганде. Во дворе был обнаружен автомобиль, на котором, предположительно, вывозили похищенное имущество. При этом мужчина не признан подозреваемым, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как рассказали в ведомстве, 12 марта около 10.00 в полицию Караганды поступило сообщение о том, что на промышленном предприятии произошла кража оборудования.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Здесь выяснилось, что неизвестные, взломав навесной замок, похитили из склада четыре электродвигателя и редуктор задвижки. Материальный ущерб устанавливается.

Камера видеонаблюдения зафиксировала скрывшийся с места происшествия автомобиль марки "ГАЗель".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили данное транспортное средство. Оно находилось во дворе частного дома в Караганде. 33-летний владелец жилья представился блогером и оказал воспрепятствование правоохранителям.

"ГАЗель" была изъята. Полицейские вызвали эвакуатор для доставки автомобиля в качестве вещественного доказательства. Во время транспортировки неизвестные прокололи шины эвакуатора. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению данных лиц. Также принимаются меры по изъятию остальных вещественных доказательств.

Отметим, что в соответствии со ст.667 КоАП РК неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Месячный расчетный показатель (МРП) - показатель, который применяется в Казахстане для расчета ряда величин. С его помощью считают размеры пособий и выплат, некоторые налоги, штрафы, определяют категории субъектов предпринимательства. Размер МРП определяется, исходя из ожидаемой инфляции.

В 2023 году он установлен на уровне 3 450 тенге. То есть штраф по вышеуказанной статье составляет 103 500 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012657-obysk-proveli-v-dome-blogera-v-karagande-video/