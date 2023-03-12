Жителя Актюбинской области осудили за нецензурные сообщения бывшей жене

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница села Кобдинского района Актюбинской области обвинила экс-супруга в оскорблении и потребовала через суд привлечь его к уголовной ответственности, передает "Диапазон".

По словам женщины, бывший муж писал ей сообщения с нецензурными словами, оскорблениями и угрозами. А позже стал отправлять подобные сообщения ее младшей сестре.

Пострадавшая потребовала, чтобы экс-супруг выплатил ей 1 миллион тенге за моральные страдания.

"Обвиняемый вину не признал. По его версии, он находился в местах лишения свободы, а его телефон остался у бывшей жены, и она с него писала оскорбительные сообщения на свой номер, то есть сама себе", – говорится в публикации.

В свою очередь мужчина также обвинил бывшую жену в том, что пока он был лишен свободы, она якобы продала нажитое во время брака имущество и потратила полученные средства на алкогольные напитки, а когда деньги закончились, решила потребовать с него.

В итоге суд установил, что обвиняемый действительно выражался в адрес бывшей супруги неприличными словами, унизил ее честь и достоинство, то есть совершил уголовный проступок с использованием средств телекоммуникаций. Мужчину оштрафовали на 69 тыс. тенге. Также его обязали выплатить бывшей жене 50 тыс. тенге за моральный вред.

Добавим, что, согласно статье 131 УК РК, за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме и совершенное публично или с использованием сетей телекоммуникаций, предусмотрены следующие варианты наказания:

штраф в размере до 200 МРП (690 тыс. тенге);

исправительные работы в том же размере;

привлечение к общественным работам на срок до 180 часов.

Напомним, в Атырау одна жительница города распространила недостоверную информацию о другой в социальной сети, в результате автору публикации было предъявлено обвинение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012561-zhitelya-aktyubinskoy-oblasti-osudili-za-netsenzurnye-soobscheniya-byvshey-zhene/