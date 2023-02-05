Конфликт в Facebook между жительницами Атырау закончился судом

Женщина с ноутбуком. Иллюстративное фото: pexels.com

В Атырау одна жительница города распространила недостоверную информацию о другой в социальной сети, в результате автору публикации было предъявлено обвинение, передает портал "Мой город".

Инцидент рассматривался Кызылкогинским районным судом.

"Установлено, что пользователь Facebook на своей странице опубликовала пост, в котором проявила неуважение к девушке, публично непристойно унизила ее честь и достоинство, а также распространила недостоверную о ней информацию", – говорится в публикации.

Жительнице Атырау, которая разместила публикацию, было предъявлено обвинение по статье 131 УК РК "Оскорбление, совершенное с использованием сетей телекоммуникаций".

Однако, как пишет издание, до начала судебного разбирательства от сторон поступило соглашение о примирении в порядке медиации. Потерпевшая простила подсудимую и отказалась от частной жалобы. Суд постановил прекратить уголовное дело.

Добавим, что за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме и совершенное публично или с использованием средств массовой информации, предусмотрены следующие варианты наказания:

штраф в размере до 200 МРП (690 тыс. тенге);

исправительные работы в том же размере;

привлечение к общественным работам на срок до 180 часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008080-konflikt-v-facebook-mezhdu-zhitelnitsami-atyrau-zakonchilsya-sudom/