Гендиректора "Астана-Зеленстрой" оштрафовали на 185 млн тенге за взятку

Бизнесмен. Иллюстративное фото: pexels.com

Генерального директора ТОО "Астана-Зеленстрой" оштрафовали почти на 200 млн тенге за взятку в размере 9 млн тенге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы РК.

Суд №2 района Байконур города Астаны завершил рассмотрение дела в отношении генерального директора ТОО "Астана-Зеленстрой" А. Наурызәлі по факту получения 9 миллионов тенге от заместителя директора ТОО "Табиғат-Сервис НС" С. Карловой.

По данным Антикора, взятка была дана за оказание предпочтения и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему содержанию зеленых насаждений.

"Приговором суда от 3 марта текущего года Наурызәлі признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки – 185 миллионов тенге с лишением права занимать должности в государственных учреждениях", – говорится в сообщении ведомства.

При этом Карлову суд приговорил к штрафу в размере 15-кратной суммы взятки – 135 миллионов тенге.

Напомним, о том, что главу "Астана-Зеленстрой" будут судить по подозрению во взяточничестве, стало известно еще в начале ноября 2022 года.

ТОО "Астана-Зеленстрой" выполняет работу по озеленению столицы в соответствии с генеральным планом застройки города Астаны и "Концепцией озеленения Астаны до 2030 года". Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Отметим, что получение и дача взятки являются уголовными преступлениями в Казахстане. Так, в статье 366 УК РК установлено наказание за получение лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство.

Такое преступление наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом наказание за дачу взятки прописано в 367 статье Уголовного кодекса РК.

Так, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012388-gendirektora-astana-zelenstroy-oshtrafovali-na-185-mln-tenge-za-vzyatku/