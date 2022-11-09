За многомиллионную взятку будут судить главу "Астана-Зеленстрой"

Деньги в руке у мужчины. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Представители Антикора заявили, что завершили расследование по факту получения взятки генеральным директором ТОО "Астана-Зеленстрой". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикорупционной службы.

По данным ведомства, главу ТОО "Астана-Зеленстрой" А. Наурызали заподозрили в том, что 2 сентября он мог получить денежные средства в сумме 9 млн тенге от директора ТОО "Табиғат НС Сервис" С. Карловой, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам о государственных закупках по озеленению районов Алматы и Есиль города Астаны.

"Предъявленные обвинения Наурызали подтверждаются материалами СОРМ, НСД, показаниями свидетелей и так далее", – добавили представители Антикора.

Отмечается, что процессуальное задержание А. Наурызали в порядке статьи 128 УПК РК не применялось "в связи с полным признанием вины".

Итоговое решение о его виновности будет принято судом.

Отметим, что, согласно Закону РК "О противодействии коррупции", коррупцией считается незаконное использование своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц:

лицами, занимающими ответственную государственную должность;

лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций;

лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций;

должностными лицами.

Также под определение коррупции попадает подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.

Ответственность за коррупционные правонарушения предусмотрена Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях РК.

Также добавим, что Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) является государственным органом по противодействию коррупции, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996420-9-mln-tenge-za-akty-po-goszakupkam-biznesmena-iz-astany-zapodozrili-v-poluchenii-vzyatki/