Арестованы застройщики ЖК "Ушконыр" и "Весновка" в Алматы

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы взяты под стражу руководители ТОО "Lider Group Consalt" - дело по коллективному заявлению дольщиков расследуют по статье "Мошенничество", сообщается на официальном сайте прокуратуры города.

ДП Алматы приступил к расследованию по коллективному заявлению дольщиков ЖК "Уш Коныр" и "Весновка".

Прокуратурой южной столицы были поддержаны ходатайства органа следствия о санкционировании ареста в отношении директора и ряда должностных лиц ТОО "Lider Group Consalt".

В настоящее время с санкции следственного суда указанные лица взяты под стражу сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование по ст.190 ч.4 п.2 УК РК продолжается, органами следствия принимаются все меры по установлению обстоятельств дела.

Дело находится на контроле прокуратуры.

Отметим, что согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Санкция указанной органами прокуратуры статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011799-arestovany-zastroyschiki-zhk-ushkonyr-i-vesnovka-v-almaty/