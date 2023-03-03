Главного судью Тараза осудили на три года за взятку

Судья. Иллюстративное фото: pexels.com

Председателя Таразского городского суда приговорили к тюремному заключению, сообщается в Telegram-канале "Новости Агентства по противодействию коррупции РК".

"Приговором суда №2 города Тараза председатель Таразского городского суда Жамбылской области Мадемаров А. признан виновным в совершении коррупционного преступления и осужден к 3 годам лишения свободы", – гласит сообщение.

Кроме того, Мадемарова А. пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.

В Антикоре сообщили, что осужденный путем обмана получил денежные средства в размере 1 миллиона тенге от гражданина за оказание содействия в положительном решении по гражданскому делу о признании действительной сделки купли-продажи и права собственности.

Ранее мы писали, что в Алматы осудили сотрудницу "КТЖ-Грузовые перевозки" за хищение 82 млн тенге.

На сайте "Электронного правительства" приводится инструкция, как действовать при столкновении с фактом коррупции.

Если вы столкнулись с коррупционными проявлениями со стороны государственных служащих или стали невольным свидетелем незаконных коррупционных нарушений, то вам нужно обратиться в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) одним из следующих способов:

письменно по почтовому адресу: 010000, город Астана, улица Сейфуллина, 37 дом, или в территориальные Департаменты по месту проживания;

Через онлайн-сервис портала "Электронного правительства" eGov.kz (требуется наличие электронной цифровой подписи – ЭЦП);

Через единый Сall-центр Антикоррупционной службы по бесплатному номеру 1424.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011591-glavnogo-sudyu-taraza-osudili-na-tri-goda-za-vzyatku/