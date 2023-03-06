Дикому Арману продлили срок ареста еще на месяц

Арман Джумагельдиев. Фото: instagram.com/armandzhumageldiev

Арману Джумагельдиеву, известному как Дикий Арман, вновь продлили арест на месяц. Он пробудет под стражей до 7 апреля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

"6 марта 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. до 1 месяца, то есть до 7 апреля 2023 года", – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Напомним, о задержании Дикого Армана стало известно 7 января прошлого года. А 11 января его арестовали.

По информации МВД, вместе с ним была задержана и предполагаемая преступная группировка из пяти человек.

Джумагельдиев (настоящая фамилия Дикого Армана - прим.ред.) проходит подозреваемым по делу об участии в массовых беспорядках – статья 272 УК РК "Массовые беспорядки", а также по статье 287 УК РК – "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В октябре в Генпрокуратуре заявили, что Кайрат Кудайберген и Дикий Арман не попадут под амнистию участников январских событий.

В январе текущего года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в мажилисе озвучил новые подробности январских событий. Он рассказал, как координировались действия Дикого Армана в Алматы и кто ему помогал.

В прошлом месяце Дикому Арману продлили арест до 7 марта.

Добавим, что за нарушение статьи 272 УК РК "Массовые беспорядки" предусмотрено максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

А за нарушение статьи 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011881-dikomu-armanu-prodlili-srok-aresta-esche-na-mesyats/