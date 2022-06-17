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75-летнего пенсионера осудили за неоднократную дачу взяток в Петропавловске. Мужчина возглавлял крупную дорожно-строительную компанию, которая активно участвовала в госзакупках, передает "Хабар 24".

Из материалов дела следует, что предприниматель регулярно вознаграждал чиновников. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы. Также бизнесмена могут лишить государственных наград.

Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее одного из взяткополучателей, руководителя Кызылжарского управления государственных доходов, отправили в колонию на 3 года.

"Судом установлено, что подсудимый с 18 по 20 марта 2021 года передал взятку должностному лицу органов государственных доходов за действия, выраженные в изменении показателя уплаченных налогов и повышении финансовой устойчивости ТОО, в размере 1 млн 250 тысяч тенге", - сообщила судья Петропавловского городского суда Асем Джаналина.

Она добавила, что подсудимый, действуя неоднократно, 4 августа 2021 года вновь передал взятку сотруднику районного акимата в размере 200 тысяч тенге за положительное решение вопроса о перемещении бюджетных средств для реконструкции объекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974598-pensionera-osudili-za-neodnokratnuyu-dachu-vzyatok-v-petropavlovske/