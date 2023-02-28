Трех женщин подозревают в карманных кражах в Алматы

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Три женщины были задержаны стражами порядка по подозрению в карманных кражах в Алматы, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Двух женщин 1997 и 1994 годов рождения подозревают в карманных кражах, которые происходили в ночных клубах южной столицы. Туда, как считают стражи порядка, подозреваемые приходили в качестве посетительниц.

Подозреваемые. Фото: Polisia.kz

"Подозреваемых задержали по "горячим следам". Уже на данном этапе следствия установлена их причастность к четырем фактам краж чужого имущества. Злоумышленниц в основном интересовали чужие телефоны и гаджеты. Не исключено, что количество эпизодов может быть больше. Следствие работает в этом направлении", - рассказал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Еще одну женщину 1990 года рождения задержали по подозрению в краже в ТРЦ города. Отмечается, что момент совершения преступления был зафиксирован видеокамерами.

"Находясь в торгово-развлекательном центре, подозреваемая совершила кражу мобильного телефона, похитив его из кармана посетительницы. На основании заявления зарегистрировано уголовное дело", - заявил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Иная информация по этим фактам, в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

Отметим, что согласно положениям этой статьи, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, предупреждает защитника, свидетелей, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, эксперта, специалиста, переводчика, понятых и других лиц, присутствующих при производстве следственных действий, о недопустимости разглашения без его разрешения имеющихся в деле сведений, о чем от указанных лиц отбирается подписка с предупреждением об ответственности.

Не являются разглашением данных досудебного расследования:

передача сведений по уголовному делу, изложенных в запросах, ходатайствах, заявлениях, жалобах и иных процессуальных документах, исходящих от участников процесса в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;

представление сведений по уголовному делу лицу, привлекаемому к участию в нем защитником, представителем потерпевшего на договорной основе в качестве эксперта, специалиста, при условии ознакомления его с ответственностью по статье 423 Уголовного кодекса Республики Казахстан и дачи им письменного обязательства о неразглашении указанных сведений без согласия лица, осуществляющего досудебное расследование, либо прокурора с оформлением соответствующей расписки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011236-treh-zhenschin-podozrevayut-v-karmannyh-krazhah-v-almaty/