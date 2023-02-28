Нашли в другой области: за угон дорогого авто осудили мужчину в Алматы

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Уроженца ВКО осудили за угон дорогого авто, произошедший в августе прошлого года. Как отмечается в приговоре, опубликованном на сайте Верховного суда, подсудимого признали виновным, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, автомобиль Toyota Land Cruiser 200 угнали с автостоянки в августе прошлого года. Внедорожник обнаружили в Усть-Каменогорске, ее некий гражданин Т. успел трижды продать по цене ниже рыночной.

Полицейские зарегистрировали факт по пункту 4 статьи 188 УК РК. Была создана следственно-оперативная группа, которая и раскрыла преступление, а также задержала Т. 1988 года рождения.

В полиции сообщали, что он вместе с подельниками основательно готовился к преступлению: на протяжении нескольких дней они отслеживали маршрут передвижения запримеченного внедорожника и подыскали подходящее место для совершения хищения.

Подсудимого суд Бостандыкского района №2 признал виновным в совершении преступления по пункту 3 части 4 статьи 188 УК РК и назначил 5 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в УИС максимальной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011192-nashli-v-drugoy-oblasti-za-ugon-dorogogo-avto-osudili-muzhchinu-v-almaty/