Угнанный в Алматы Land Cruiser нашелся в Усть-Каменогорске (видео)

Угнанный автомобиль. Фото: polisia.kz

В полицию Алматы обратилась женщина, сообщив, что у ее мужа угнали внедорожник. Позже был задержан подозреваемый, который, по версии стражей порядка, перепродал авто в Усть-Каменогорск, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Инцидент произошел еще месяц назад – 24 августа в Управление полиции Бостандыкского района обратилась гражданка Т. и сообщила о том, что неизвестные угнали со стоянки Toyota Land Cruiser 200, принадлежащий ее мужу.

Факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования по части 4 статьи 188 УК РК "Кража".

Отмечается, что ход следствия и розыскных мероприятий был взят на особый контроль министром внутренних дел и руководством Департамента полиции Алматы.

Через какое-то время, проведя расследование, стражи порядка задержали подозреваемого – гражданина Т. 1988 года рождения, уроженца Восточно-Казахстанской области. Сообщается, что ранее мужчина был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений.

"Установлено, что он вместе с подельниками основательно готовился к преступлению: на протяжении нескольких дней они отслеживали маршрут передвижения запримеченного внедорожника и подыскали подходящее место для совершения хищения. С санкции суда подозреваемый взят под стражу", – сообщил начальник Следственного управления ДП города Алматы Мухамедали Сейсенулы.

Также, по данным полиции, был установлен вероятный покупатель угнанного авто, которому подозреваемый мог пообещать чуть позже привезти номера и документы на Land Cruiser.

В итоге угнанный автомобиль был обнаружен в Усть-Каменогорске. Подчеркивается, что внедорожник был перепродан в три раза дешевле его рыночной цены.

"Машина транспортирована в Алматы и передана владельцу. В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление других участников преступления и их дальнейшее задержание. Досудебное расследование продолжается", – резюмировал Сейсенулы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989363-ugnannyy-v-almaty-land-cruiser-nashelsya-v-ust-kamenogorske-video/