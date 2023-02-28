Сотрудницы ясли-сада заработали на "мертвых душах" десятки миллионов тенге в Павлодаре

Детский сад. Иллюстративное фото: pixabay.com

Работницы ясли-сада растратили бюджетные деньги, несколько лет оформляя подставных лиц на должности в учреждение и получая за них зарплату, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор павлодарского городского суда №2.

В приговоре суда указано, что в 2017 году бухгалтер ясли-сада №16 в Павлодаре придумала, как можно обогатиться за счет бюджета – она устроила на должность работника по обслуживанию здания родственника, который получал зарплату, деньги передавал женщине и по факту не трудился.

На одной вакантной должности финансист не ограничилась. Впоследствии устроила по такой же схеме сестру, знакомую. А в 2019 году назначенная на должность руководителя ясли-сада узнала об этом, но сообщать никуда не стала. Бухгалтер предложила долю и в итоге директор также стала соучастницей.

Схема раскрылась лишь в 2022 году. В павлодарском городском суде уголовное дело рассмотрели по части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества). До вынесения приговора женщины часть полученных денег вернули в бюджет и вину на слушаниях признали.

По приговору суда обеим женщинам назначили по 7 лет лишения свободы, а также обязали возместить материальный ущерб. Более 20 миллионов вернуть должны обе в солидарном порядке, еще почти 15 миллионов – только бывший бухгалтер дошкольного учреждения.

Согласно части 4 статьи 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные преступной группой в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011191-sotrudnitsy-yasli-sada-zarabotali-na-mertvyh-dushah-desyatki-millionov-tenge-v-pavlodare/