Работница детсада в Караганде оказалась в центре скандала после видео в соцсетях

Девочка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Сети распространилось видео, на котором работник детсада в Караганде грубо обращается с ребенком. Инцидент прокомментировали в городском отделе образования, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео грубого обращения с ребенком появилось в Instagram-аккаунте "Общественный блог Караганды".

В подписи к публикации говорится, что инцидент произошел в ясли-саду "Арман".

"Ясли-сад "Арман"... Посмотрите, как за волосы дергает девочку воспитатель! Это я случайно увидела на видео. Родители этой девочки не знают, наверное, кому оставляют ребенка. Вот такое отношение у нас к детям. Вчера приезжал цирк в этот сад, и вот так к детям там относятся", – говорится в подписи к публикации.

В отделе образования Караганды подтвердили, что видеозапись была снята в детском саду "Арман".

"1 февраля администрация ясли-сада "Арман" информировала отдел образования о том, что помощником воспитателя было допущено грубое отношение к ребенку. Подобные факты являются недопустимыми при работе.

Родителям ребенка принесены извинения. Директору детского сада рекомендовано рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности работника. Вплоть до расторжения трудового договора в рамках трудового законодательства", – сообщили в отделе образования Караганды.

Ранее сообщалось, что в частных детских садах Нур-Султана с начала 2022 года выявлено 17 фактов жестокого обращения с детьми и необеспечения их безопасности. В отношении их работников за причинение легкого вреда здоровью воспитанников во время учебного и воспитательного процесса возбуждено 9 административных дел.

Последствия жестокого обращения с ребенком

Как говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), жестокое обращение с ребенком вызывает у него стресс, который в раннем возрасте способствует нарушению развития головного мозга.

Экстремальный стресс может пагубно влиять на становление нервной и иммунной систем. В результате в зрелом возрасте людям, которые перенесли жестокое обращение в детстве, угрожает повышенный риск поведенческих проблем, а также физических и психических последствий, таких как:

склонность к насильственному поведению или подверженность насилию;

депрессия;

курение;

ожирение;

рискованное сексуальное поведение;

незапланированная беременность;

злоупотребление алкоголем и зависимость от психоактивных веществ.

Кроме того, у детей, перенесших насилие, на 13% выше вероятность не закончить школу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007850-rabotnitsa-detsada-v-karagande-okazalas-v-tsentre-skandala-posle-video-v-sotssetyah/