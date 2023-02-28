Двухлетний ребенок получил ожог стоп в частном детском саду Караганды

Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

В Караганде в одном из частных детских садов двухлетний ребенок получил ожог стоп. В Департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали инцидент, передает ekaraganda.kz.

Как пишет издание, ранее в Сети появилась информация о ребенке, который получил термический ожог в детском саду.

"Со слов работников, произошла следующая ситуация. Хотели подмыть нашего сына и оставили без присмотра, вследствие чего ребенок получил термический ожог стоп 2-3 степени, 4% поражения тела. Сын до сих пор находится на стадии реабилитации. Мы пытаемся добиться справедливости, чтобы все виновные были наказаны", – сообщила в соцсетях одна из жительниц города, приложив к тексту фото и видео травмы.

Ожог стоп у ребенка. Фото: ekaraganda.kz

Изданию в ДП региона рассказали, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело.

"По факту получения ожога двухлетним ребенком в дошкольном учреждений зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РК (Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время проводятся следственные мероприятия", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Между тем в Управлении образования Карагандинской области добавили, что данный детский сад не находится на балансе ведомства.

Добавим, что нарушение части 1 статьи 306 УК РК наказывается штрафом в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее в одном из государственных дошкольных учреждений Усть-Каменогорска ребенок упал с лестницы и получил травму. Малыша госпитализировали в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011103-dvuhletniy-rebenok-poluchil-ozhog-stop-v-chastnom-detskom-sadu-karagandy/