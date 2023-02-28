Массовая драка произошла в кафе в Жетысу

Кафе. Иллюстративное фото: pexels.com

В Жетысуской области произошла массовая драка в одном из кафе Коксуского района. Полиция задержала возможных участников потасовки, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По информации ведомства, 26 февраля в полицию поступил звонок от местных жителей по поводу групповой драки.

"Выяснилось, что гулявшие в кафе две компании молодых людей повздорили между собой и устроили выяснение отношений на кулаках", – говорится в сообщении.

Стражами порядка были задержаны семь человек, подозреваемых в участии в потасовке. Задержанные оказались жителями районного центра Балпык би в возрасте от 25 до 30 лет. После обязательного медобследования их доставили в полицию для дачи показаний.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство).

Добавим, что, согласно данной статье, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, если оно:

совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

совершено неоднократно;

совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, –

наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн 250 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Бостандыкском районе города Алматы произошла массовая драка между молодыми людьми. В полиции сообщили о задержании более 10 возможных участников произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011078-massovaya-draka-proizoshla-v-kafe-v-zhetysu/