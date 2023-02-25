Сайгачьи рога незаконно сбывали в Мангистау. КНБ выявил ущерб на 1 млрд тенге

Рога сайгаков. Фото: t.me/knbgov_kz

В январе сотрудники КНБ провели спецоперацию по задержанию граждан, которых подозревают в незаконной добыче и сбыте рогов сайги, сообщается на официальном сайте Комитета.

"В январе КНБ совместно с органами прокуратуры проведена спецоперация по задержанию с поличным группы лиц, причастной к организации канала незаконной добычи и сбыта рогов сайги.

При попытке реализации крупной партии дериватов пресечена деятельность двух ранее неоднократно судимых представителей криминалитета Мангистауского региона", – гласит сообщение пресс-службы КНБ.

Сообщается, что доказательства о нанесении государству ущерба на сумму более 1 млрд тенге и значительного урона популяции сайги в Казахстане были собраны.

Сейчас в рамках досудебного расследования по пункту 2 части 3 статьи 339 УК РК проводятся следственные мероприятия по установлению других участников противоправной деятельности.

В январе этого года стало известно, что в ряде областей Казахстана разрешат отстреливать сайгаков. Но только в научных целях.

Согласно части 1-1 статьи 339 УК РК, незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, уголовно наказуемы в Казахстане.

При этом в соответствии с пунктом 2 части 3 данной статьи совершение данного правонарушения с причинением особо крупного ущерба наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010837-saygachi-roga-nezakonno-sbyvali-v-mangistau-knb-vyyavil-uscherb-na-1-mlrd-tenge/