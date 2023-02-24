Иностранцев с поддельными документами задержали сотрудники КНБ в аэропорту Алматы

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пограничная служба КНБ РК в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о фактах использования иностранными гражданами поддельных документов.

22 февраля 2023 года в международном аэропорту Алматы и пункте пропуска Шарбакты Павлодарской области были задержаны 6 граждан Таджикистана.

По информации КНБ, в ходе осуществления паспортного контроля у указанных граждан выявлены поддельные справки о разрешении временного пребывания на территории Казахстана и паспорта с поддельными оттисками штампов Пограничной службы о пересечении границы.

Подчеркивается, что в отношении данных граждан проводится разбирательство.

Стоит отметить, что в январе текущего года в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Казахстан были внесены изменения соответствующим постановлением правительства.

В тексте документа говорится, что разрешенный срок пребывания иммигрантов в Республике Казахстан заканчивается:

для иммигрантов, прибывших в Республику Казахстан в порядке, не требующем получения визы, – по истечении тридцати календарных дней со дня пересечения Государственной границы Республики Казахстан, суммарно девяносто календарных дней в течение каждого периода в сто восемьдесят календарных дней, если иной порядок не установлен соглашением Республики Казахстан с соответствующей стороной или Правительством Республики Казахстан;

для граждан государств-членов Евразийского экономического союза – по истечении девяноста календарных дней со дня пересечения Государственной границы Республики Казахстан, суммарно девяносто календарных дней в течение каждого периода в сто восемьдесят календарных дней; для иммигрантов, прибывших на основании визы на въезд в Республику Казахстан, – по истечении срока визы;

для граждан государств, с которыми у Республики Казахстан имеются ратифицированные международные договоры, определяющие иные сроки пребывания, – по истечении сроков, указанных в этих договорах; для иммигрантов, оформивших разрешение на временное проживание, – по истечении срока действия данного разрешения.

Напомним, что новые правила въезда и пребывания в стране для иностранцев в Казахстане вступили в силу 27 января текущего года. Отмечалось, что нововведения в законодательство отменили практику так называемого "визарана" (соединение английских слов visa и run), – пересечения границы государства для обновления сроков легального пребывания в нем.

Подчеркнем, что новые правила распространяются на иностранцев, въехавших в Казахстан с 27 января 2023 года.

Нововведения ранее подробно объяснили в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010712-inostrantsev-s-poddelnymi-dokumentami-zaderzhali-sotrudniki-knb-v-aeroportu-almaty/