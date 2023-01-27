Выезд ради въезда: ужесточенные миграционные правила вступили в силу в Казахстане

Чемодан. Иллюстративное фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня, 27 января, в Казахстане вступили в силу обновленные правила въезда и пребывания в стране для иностранцев. Текст соответствующего постановления ранее был опубликован в Эталонном контрольном банке НПА РК.

Напомним, что, согласно новым поправкам, срок пребывания в Казахстане иностранца, прибывшего в республику в порядке, не требующем получения визы, заканчивается по истечении 30 календарных дней со дня пересечения госграницы РК. При этом суммарно он сможет находиться в Казахстане 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Срок пребывания в стране для граждан государств-членов Евразийского экономического союза - не более 90 календарных дней со дня пересечения госграницы Республики Казахстан в течение 180-дневного периода. По информации с сайта Федеральной службы госстатистики РФ, в состав ЕАЭС входят Казахстан, Кыргызстан, Армения, Беларусь и Россия.

Таким образом, из-за вышеупомянутых нововведений в Казахстане отменили практику так называемого "визарана" (соединение английских слов visa и run), – пересечения границы государства для обновления сроков легального пребывания в нем, поясняли в vc.ru.

То есть раньше иностранец, в случае если его 90 дней пребывания в стране истекли, мог пересечь границу с Кыргызстаном, а затем – вернуться в Казахстан, чтобы срок вновь обновился.

Отметим, что новые правила не распространяются на обладателей казахстанских виз или разрешения на временное проживание в стране. Для этой категории граждан срок пребывания в Казахстане будет завершаться по истечении срока визы или РВП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2007011-vyezd-radi-vezda-uzhestochennye-migratsionnye-pravila-vstupili-v-silu-v-kazahstane/