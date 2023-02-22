Несколько астанчан решили помочь незнакомцу и поплатились смартфонами

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Жителя Астаны подозревают в краже смартфонов у нескольких жителей столицы. Подозреваемый, по информации на официальном медиапортале МВД Polisia.kz, присваивал гаджеты горожан на улице.

В пример МВД привело случай, о котором им стало известно из рассказа одного из астанчан.

Потерпевший рассказал, что на улице к нему подошел незнакомец и попросил его смартфон, чтобы срочно позвонить. Затем, по данным полиции, делая вид, что набирает номер, неизвестный вначале отошел, а потом ускорил шаг и сбежал.

Сообщается, что сбежавшего с телефоном мужчину подозревают в обмане таким же образом четверых граждан в Астане. Также его подозревают в обмане продавца магазина – предполагается, что задержанный предъявил ему поддельный чек, якобы свидетельствовавший об оплате через мобильное приложение.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен 30-летний житель столицы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество.

По данному факту заведено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество". Устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям на территории столицы.

Напомним, в октябре жителя Аксу начали подозревать в оформлении крупных кредитов на своих коллег. Перед этим, как сообщается, он просил их смартфоны для звонка. Также мы писали об астанчанине, который лишился гаджета после знакомства с женщиной в кафе.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Максимальное наказание за данное правонарушение – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, а также с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010381-neskolko-astanchan-reshili-pomoch-neznakomtsu-i-poplatilis-smartfonami/