Астанчанин лишился смартфона после знакомства с женщиной в кафе

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель столицы обратился в полицию, сообщив, что у него украли смартфон, который находился в кармане куртки. Стражи порядка установили подозреваемую, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В полиции установили, что мужчина познакомился в кафе с 40-летней жительницей Астаны. Затем они решили продолжить общение в другом месте.

"Сев в салон такси, женщина заметила, что рядом сидящий кавалер изрядно пьян, воспользовавшись ситуацией, она тайно вытащила из кармана смартфон стоимостью 260 тыс. тенге", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по приезде, пока потерпевший расплачивался с таксистом, подозреваемая скрылась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили женщину, которая призналась, что успела сдать смартфон в ломбард за 43 тыс. тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".

Ранее мы писали, что жительница Алматы обратилась в столичную полицию с заявлением о краже смартфона. Стражам порядка удалось установить подозреваемого. Им оказался мужчина, с которым алматинка познакомилась на сайте знакомств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003098-astanchanin-lishilsya-smartfona-posle-znakomstva-s-zhenschinoy-v-kafe/