Попросил позвонить: жителя Аксу подозревают в оформлении крупных кредитов на двух коллег
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24-летнего жителя города Аксу в Павлодарской области подозревают в оформлении двух крупных кредитов на своих коллег, передает информационный медиапортал Polisia.kz.
Сообщается, что двое жителей обратились в полицию. Они начали получать звонки от банка с просьбой погасить задолженность, хотя никаких кредитов они не брали.
В ходе проверки полицейские установили подозреваемого, оказавшегося коллегой двух потерпевших. По версии следствия, на одного из них он оформил товарный кредит на 2,7 млн тенге, на другого - денежный кредит в размере 1,1 млн тенге.
Подозреваемый, по словам потерпевших, как-то попросил у них телефоны для звонка.
В отношении задержанного начато досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан "Мошенничество".
Ранее в Атырауской области задержали женщину, которая, по версии следствия, девять раз оформила кредит на свою знакомую.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991566-poprosil-pozvonit-zhitelya-aksu-podozrevayut-v-oformlenii-krupnyh-kreditov-na-dvuh-kolleg/