Попросил позвонить: жителя Аксу подозревают в оформлении крупных кредитов на двух коллег

Мужчина говорит по телефону. Иллюстративное фото: Pxhere.com

24-летнего жителя города Аксу в Павлодарской области подозревают в оформлении двух крупных кредитов на своих коллег, передает информационный медиапортал Polisia.kz.

Сообщается, что двое жителей обратились в полицию. Они начали получать звонки от банка с просьбой погасить задолженность, хотя никаких кредитов они не брали.

В ходе проверки полицейские установили подозреваемого, оказавшегося коллегой двух потерпевших. По версии следствия, на одного из них он оформил товарный кредит на 2,7 млн тенге, на другого - денежный кредит в размере 1,1 млн тенге.

Подозреваемый, по словам потерпевших, как-то попросил у них телефоны для звонка.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан "Мошенничество".

Ранее в Атырауской области задержали женщину, которая, по версии следствия, девять раз оформила кредит на свою знакомую.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991566-poprosil-pozvonit-zhitelya-aksu-podozrevayut-v-oformlenii-krupnyh-kreditov-na-dvuh-kolleg/