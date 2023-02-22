У актюбинцев изымают авто, оказавшиеся вещдоками по делу о финпирамидах

Граждане, лишившиеся своих авто. Кадр из видео: телеканал "КТК" / ktk.kz

Автовладельцы из Актобе волнуются, что могут остаться без своих машин: неожиданно выяснилось, что транспорт проходит в качестве вещественных доказательств по громким уголовным делам о финансовых пирамидах, передает сайт телеканала КТК.

Три года назад они купили машины, зарегистрировали и были спокойны, однако автомобили стали изымать по делам фирм "Гарант 24 Ломбард" и "Выгодный займ".

"Оформили через спецЦОН - то есть никаких упоминаний, что это ломбард или еще что-то, не было. Приобрели в 2020 году в январе - в мае этого же года у нас ее забирают. Месяц стоит на штрафстоянке машина. Забрали ее под сохранную расписку. Но три года с лишним не можем распоряжаться своим имуществом. Как-то не очень охота отдавать свое имущество, которое было куплено за честные деньги", – пожаловался Алексей Пупыкин.

По словам жителей Актобе, машины они нашли на популярных сайтах объявлений - их привлекла цена и качество авто. После сделки транспорт без проблем зарегистрировали на новых владельцев. Покупатели и не подозревали, что такое может произойти.

Выяснилось, что приобретенные машины проходят по делу о финансовых пирамидах в качестве вещдоков. У многих авто забрали на штрафстоянку, и неизвестно, вернут ли обратно, отметили корреспонденты.

Подчеркивается, что организаторов и участников финпирамид уже осудили - летом 2022 года им были вынесены обвинительные приговоры, виновные получили тюремные сроки.

Однако неизвестно, что будет с арестованным транспортом: на машины теперь претендуют прежние владельцы, обманутые аферистами.

По информации корреспондентов, спор должны были решить в гражданском суде, но прокуроры внесли протест, согласно которому все имущество необходимо вернуть прежним владельцам.

Правозащитник Ерлан Кулатаев прокомментировал ситуацию.

"Мы просим, чтобы приговор суда №2 города Актобе оставили без изменений и судьбу этих вещественных доказательств решали в гражданском порядке. Часть оставили по принадлежности добросовестным приобретателям, то есть у законных владельцев", – заявил он.

Источник: КТК

Напомним, в феврале 2020 года сначала в Актобе, а потом и в других регионах Казахстана прошли обыски в ряде организаций. Позже в полиции сообщили, что "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ", "ЕSTATE Ломбард" - это финансовые пирамиды, которые занимались незаконной деятельностью. По данным МВД, потерпевшими по делу стали 17 тысяч человек, ущерб составил 30 миллиардов тенге. 48 человек оказались в списке обвиняемых.

Судебный процесс по крупнейшему делу о финансовых пирамидах начался летом 2021 года в Актобе. А в августе 2022 года были вынесены приговоры подозреваемым по делу, еще одного из организаторов осудили в конце сентября минувшего года в Астане.

Стоит отметить, что, согласно статье 23 ГПК РК, суды в порядке гражданского судопроизводства рассматривают и разрешают дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов. Судам подведомственны гражданские дела искового производства по спорам, вытекающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, финансовых, хозяйственных, земельных и других правоотношений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010336-u-aktyubintsev-izymayut-avto-okazavshiesya-veschdokami-po-delu-o-finpiramidah/