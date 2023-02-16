Осужден бывший глава службы пожаротушения Шымкента

Пожарные. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Закончился судебный процесс в отношении Алтынбека Толтаева 1980 года рождения, ранее занимавшего пост начальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Шымкента. Его обвиняли в мошенничестве с использованием должностного положения, неоднократно, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Аль-Фарабийского районного суда Шымкента.

Как указывается в приговоре, полковник службы пожаротушения с июня по ноябрь 2022 года заставлял своего заместителя заниматься поборами с подчиненных.

Так, четыре спасателя, не сдавшие текущие нормативы по учебной подготовке, должны были заплатить по 25 000 тенге за получение удовлетворительных оценок.

Также водитель экипажа вынужден был периодически предоставлять на личные нужды начальника дизтопливо, предназначенное для спецсредств.

В конце лета полковник попытался ввести еще один оброк уже для всех офицеров службы, принуждая каждого платить по 1000 тенге для неких "внутренних потребностей".

9 ноября 2022 года он был задержан сотрудниками Антикора при получении 30 000 тенге, собранных спасателями.

Следствие установило, что полковник действовал путем мошенничества, пользуясь своим служебным положением.

Суд признал вину Алтынбека Толтаева по ст.190 ч.3 п.2,4 УК РК и назначил ему штраф на общую сумму в 3 220 000 тенге. После вступления приговора в законную силу у него будет один месяц для добровольной выплаты штрафа.

Кроме того, он лишен звания "полковник" и больше не сможет работать в госорганах.

Согласно ст.190 ч.3 п.2,4 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шымкенте главу службы пожаротушения обвинили в мошенничестве. В Антикоррупционной службе рассказали, что подозреваемый путем обмана завладел деньгами своих подчиненных. Отмечалось также, что строгий выговор получил руководитель городского департамента по чрезвычайным ситуациям.

"Задержанный хорошо работал, но его поступок нанес удар по репутации правоохранительных органов, министерства. Каждый руководитель должен начинать с себя, изучить Этический кодекс и направить своих коллег на правильный путь", - заявили в Комитете противопожарной службы МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009710-osuzhden-byvshiy-glava-sluzhby-pozharotusheniya-shymkenta/