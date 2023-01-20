Главу службы пожаротушения Шымкента обвинили в мошенничестве

Пожарный. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Уголовное дело в отношении руководителя службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Шымкента передали в суд. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24".

По данным телеканала, пожарному предъявлено обвинение в мошенничестве.

В Антикоррупционной службе рассказали, что подозреваемый путем обмана завладел деньгами своих подчиненных. Другие подробности дела пока не разглашают.

Отмечается также, что строгий выговор получил руководитель городского департамента по чрезвычайным ситуациям.

"Задержанный хорошо работал, но его поступок нанес удар по репутации правоохранительных органов, министерства. Каждый руководитель должен начинать с себя, изучить Этический кодекс и направить своих коллег на правильный путь", - заявил председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006213-glavu-sluzhby-pozharotusheniya-shymkenta-obvinili-v-moshennichestve/