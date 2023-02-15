У астанчанина в раздевалке украли ключи от машины, а затем – вскрыли ее (видео)

Кадр из видео с моментом кражи: t.me/police_of_kz

Столичные полицейские задержали 21-летнего уроженца Туркестанской области по подозрению в совершении кражи из автомобиля коллеги, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По версии следствия, молодой человек на строительном объекте по улице Сыганак в раздевалке из кармана куртки коллеги украл ключи от его автомобиля и проник в салон машины.

"До совершения кражи вор услышал, что прораб собирается раздавать аван (тайное хищение чужого имущества. Максимальное наказание по данной статье – едомства.

Подозреваемым оказался 21-летний уроженец Туркестанской области. Задержанный дал признательные показания, его поместили в изолятор временного содержания.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Кража" (тайное хищение чужого имущества). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Также полицейские проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Ранее в Астане 75-летняя пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег. Позже был задержан подозреваемый, который ранее помог ей донести сумки в квартиру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009491-klyuchi-ukrali-u-muzhchiny-v-razdevalke-v-astane-i-vskryli-ego-avto-video/