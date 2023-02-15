У астанчанина в раздевалке украли ключи от машины, а затем – вскрыли ее (видео)
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Столичные полицейские задержали 21-летнего уроженца Туркестанской области по подозрению в совершении кражи из автомобиля коллеги, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.
По версии следствия, молодой человек на строительном объекте по улице Сыганак в раздевалке из кармана куртки коллеги украл ключи от его автомобиля и проник в салон машины.
"До совершения кражи вор услышал, что прораб собирается раздавать аван (тайное хищение чужого имущества. Максимальное наказание по данной статье – едомства.
Подозреваемым оказался 21-летний уроженец Туркестанской области. Задержанный дал признательные показания, его поместили в изолятор временного содержания.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Кража" (тайное хищение чужого имущества). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Также полицейские проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным аналогичным преступлениям.
Ранее в Астане 75-летняя пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег. Позже был задержан подозреваемый, который ранее помог ей донести сумки в квартиру.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009491-klyuchi-ukrali-u-muzhchiny-v-razdevalke-v-astane-i-vskryli-ego-avto-video/