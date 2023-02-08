Бабушку ограбили в подъезде собственного дома в Астане

Пенсионерка и подозреваемый. Кадр из видео: Polisia.kz

75-летняя пенсионерка, проживающая в Астане, обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег. Позже был задержан подозреваемый, который ранее помог ей донести сумки в квартиру, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратилась пенсионерка. Она рассказала, что у нее в подъезде дома по улице Жумабаева неизвестный забрал 140 тысяч тенге.

По словам 75-летней женщины, она решила днем снять пенсию с банкомата. Затем пошла в магазин за продуктами, после чего направилась домой.

"Войдя в подъезд, у лестничной площадки она увидела мужчину, который предложил ей помочь донести пакеты и сумку до квартиры на 4 этаж. Пенсионерка, ничего не подозревая, передала свои сумки незнакомцу и пошла за ним вверх по лестнице.

Мужчина быстро поднялся на этаж и ожидал ее у квартиры. Затем, передав ей сумки, быстро скрылся в неизвестном направлении. Спустя пару часов потерпевшая решила проверить свою сумку и обнаружила пропажу денежных средств", - говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УП района Алматы установлен 38-летний подозреваемый, ранее судимый за кражу.

По данному факту проводится досудебное расследование, проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.

На сайте "Электронного правительства" приведен ряд правил, которые следует соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Не пишите ПИН-код на карте и не сообщайте его другим, не вводите его нигде кроме банкоматов и POS-терминалов.

Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте ее фотографии в сети или мессенджерах. Если кто-то хочет перевести вам деньги, ему нужен только номер карты или просто номер телефона.

Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность.

Не публикуйте свои личные и банковские данные в интернете, не теряйте из виду свою карту при проведении платежей в кафе/ресторане.

Воздержитесь от участия в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется дать персональную информацию.

Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину и внимательно проверьте написание сайта в адресной строке, он должен начинается с HTTPS и символа закрытого замка.

Заведите отдельную карту, предназначенную только для покупок в Интернете.

Подключите сервис SMS/Push уведомлений, чтобы оперативно получать данные транзакций по вашим картам.

Внимательно читайте содержимое СМС/Push сообщений, если пришло сообщение об операции, которую вы не совершали – не вводите пароль и позвоните в банк.

Никогда не вводите пароль для отмены или аннулирования операций – такие запросы формируют только мошенники.

Узнайте в банке и при наличии возможности попросите включить функцию 3D-Secure (VISA) или SecureCode (MasterCard) для своей платежной карты. Используйте сложные пароли для своей электронной почты и личных кабинетов на сайтах. Пароли типа 12345 или Password не смогут вас защитить. Пароли должны быть разными, более 10 символов, с прописными и строчными буквами, цифрами и специальными символами. Старайтесь чтобы пароль имел для вас смысл и вы могли его легко запомнить. Храните его в тайне.

Если вы ввели данные карты на сомнительном сайте или сообщили их по ошибке мошенникам, то позвоните в банк для немедленной блокировки карты.

Воздержитесь от установки на ваши электронные устройства сомнительных программ. Не используйте публичные (открытые) wi-fi сети для доступа в личный интернет-банкинг.

Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение на устройствах с которых подключаете сервисы интернет банкинга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008603-babushku-ograbili-v-podezde-sobstvennogo-doma-v-astane/