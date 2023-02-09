Одновременно в двух зданиях подняли тревогу в ВКО из-за злой шутки

Эвакуация в одной из школ Усть-Каменогорска. Кадр из видео: vk.com/moygorod_uk

В Усть-Каменогорске в полицию в одно время поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в школе и офисном здании, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Оба сообщения поступили в полицию сегодня, в 16:10.

Согласно поступившей информации, взрывные устройства якобы были заложены в здании, расположенном по улице Казахстан, 59/1, и в одной из школ города.

На места событий незамедлительно выехали все экстренные службы. Была произведена эвакуация персонала и посетителей, а также преподавателей и учащихся.

Как сообщили в полиции, по результатам проведенной проверки и осмотра объектов каких-либо опасных предметов обнаружено не было.

По каждому факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Данное преступление наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн 250 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В полиции добавили, что в настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, заведомо ложно сообщивших о взрывных устройствах.

Ранее на электронную почту судов Абайской области пришли анонимные сообщения о минировании. На место инцидента незамедлительно выехали все экстренные службы. Была произведена эвакуация граждан из здания суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008788-odnovremenno-v-dvuh-zdaniyah-podnyali-trevogu-v-vko-iz-za-zloy-shutki/