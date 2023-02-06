Неизвестный сообщил о минировании зданий судов в Абайской области

Здание суда. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

На электронную почту судов Абайской области пришли анонимные сообщения о минировании. Стражи порядка проводят проверку, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Как пояснили правоохранители, 6 февраля в полицию поступило сообщение о том, что электронную почту судов пришли анонимные письма о минировании.

На место событий незамедлительно выехали все экстренные службы. Была произведена эвакуация граждан из здания суда.

В настоящее время проводится обследование.

Стражи порядка предупреждают об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Отметим, что сегодня также поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в одной из школ города Усть-Каменогорска.

По результатам проведенной проверки и осмотра объектов, каких-либо опасных предметов не обнаружено. По данному факту начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008280-neizvestnyy-soobschil-o-minirovanii-zdaniy-sudov-v-abayskoy-oblasti/