Акмолинка лишилась 5 млн тенге после переписки в соцсетях

Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Акмолинка лишилась около 5 млн тенге после знакомства и переписки в соцсетях с мужчиной, который представился нейрохирургом из Сирии. Деньги у 71-летней пенсионерки выманили якобы представители ООН для организации перелета военного врача в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации ведомства, с необычным мошенничеством столкнулась 71-летняя жительница Щучинска.

5 февраля пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что после переписки с иностранцем она лишилась 4,9 млн тенге.

В течение практически полугода у нее под разными предлогами выманивали деньги в долларах США якобы для беспрепятственного перелета военного врача в Казахстан.

Факт стражи порядка зарегистрировали по ст.190 ч.3 УК РК (Мошенничество).

Потерпевшая пояснила, что в июле 2022 года она познакомилась с мужчиной в Instagram, который представился Альбертом Уильямом. Он рассказал, что работает врачом-нейрохирургом и находится в Сирии недалеко от Алеппо.

Затем собеседники стали общаться в Skype, а спустя некоторое время иностранец сообщил, что хочет приехать в Казахстан, однако необходимо ее письменное согласие. Женщина отправила его интернет-знакомому.

Примерно через два дня на электронный адрес акмолинки пришло письмо якобы от ООН, в котором ей объяснили, что для безопасного перелета "Альберта" необходимо 2000 долларов США.

Женщина отправила требуемую сумму, но с ней связались и заявили, что деньги поступили с опозданием, поэтому самолет в Казахстан отменили.

В течение полугода злоумышленники придумывали различные причины, по которым рейс откладывали.

В общей сложности казахстанка отправила 10 200 долларов США или 4,9 млн тенге. Деньги она брала в долг у родных, но им ничего не рассказывала, а также оформила два кредита в банках.

Сейчас полицейские проводят следственные мероприятия, изъяты квитанции о переводах и переписки.

Добавим, что в соответствии со ст.190 ч.3 УК РК мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее две казахстанки также стали жертвами мошенничества. Однако с ними "работали" по другой схеме. Злоумышленники знакомились с женщинами через WhatsApp, представлялись англичанами, а позже говорили, что отправят им подарки с вещами и деньгами. Однако, чтобы забрать посылки, им необходимо было перечислять определенные суммы. В итоге жительница Костанайской области лишилась свыше 2 млн тенге, Карагандинской - 2,7 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008314-akmolinka-lishilas-5-mln-tenge-posle-perepiski-v-sotssetyah/