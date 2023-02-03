Вооруженного пистолетом и гранатой мужчину задержали в Астане

Задержанный. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сотрудники Департамента полиции Астаны задержали в столице мужчину, при котором обнаружили травматический пистолет ОСА и гранату РГД-5, сообщает информационный медиапортал Polisia.kz.

Сообщается, что ночью сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Астаны остановили на пересечении улиц Абылайхана и Жансугурова автомобиль Lada Priora.

В ходе личного обыска у 22-летнего пассажира – жителя Караганды – в правом кармане куртки был обнаружен пистолет ОСА, в левом – граната РГД-5. Гранату полицейские незамедлительно поместили в колбу для хранения взрывчатых веществ.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП. Назначены необходимые экспертизы, проводится проверка, добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Атырау в ходе спецоперации были задержаны пять человек, среди которых 17-летний парень, объявленный в межгосударственный розыск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008016-vooruzhennogo-pistoletom-i-granatoy-muzhchinu-zaderzhali-v-astane/