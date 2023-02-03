Осужден на 9 лет: озвучены подробности по делу блогера Махамбета Абжана

Махамбет Абжан. Фото: facebook.com/mahambet2017

Руководитель пресс-службы суда города Астаны на своей опубликовала подробности по делу блогера Махамбета Абжана, которого осудили на 9 лет.

Сегодня, 3 февраля, Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении Абжана М.М. по факту распространения заведомо ложной информации с использованием СМИ, повлекшее причинение крупного ущерба (ч. 3 ст. 274 УК), и по факту вымогательства в особо крупном размере (п. 2 ч. 4 ст. 194 УК).

Согласно материалам дела, осужденный, являясь собственником и автором Telegram-канала "Abzhan News", с июня по июль 2022 года с использованием СМИ разместил публикацию на канале с заведомо ложными сведениями в отношении зампреда правления АО "Астана - Региональная электросетевая компания" Кожабаева, в отношении заместителя председателя правления АО "Астана Тепло Транзит" Мукина и в отношении предпринимателя Махата Р.

Также сообщается, что Абжан вымогал у последнего деньги на сумму 50 млн тенге.

В суде отметили, что вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, переписками в телефоне, видеозаписями с камер наружного и внутреннего наблюдения, актами экспертиз и вещественными доказательствами.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы. При этом подчеркивается, что суд учел все смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Абжан признан виновным, и по совокупности преступлений ему было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Подчеркивается, что в действиях осужденного признан опасный рецидив преступлений.

Агентство по противодействию коррупции (Антикор) в своем официальном Telegram-канале сообщило, что ранее блогер уже был дважды судим. Одна из судимостей, как отметили в Антикоре, так и не была погашена.

К своей публикации агентство прикрепило видео, на котором мужчина, похожий на Махамбета Абжана, общается с одним из потерпевших по делу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007996-mahambeta-abzhana-osudili-na-9-let-ozvucheny-podrobnosti-dela/