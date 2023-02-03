"Брал задаток и пропадал": алматинцев обманули, обещая помощь в оформлении ипотеки

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинцам обещали помощь в покупке квартиры в ипотеку, но в итоге обманули. Стражи порядка задержали подозреваемого, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Подозреваемым оказался 24-летний карагандинец.

Как сообщили в полиции, следствие установило причастность задержанного к 10 фактам обмана, устанавливается общий материальный ущерб.

"Молодой человек входил в доверие к гражданам и обещал им квартиры в ипотеку, при этом, обязательно брал задаток в размере 400-500 тысяч тенге. А затем пропадал с деньгами "клиентов", – рассказал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгараев.

Молодого человека поместили в изолятор временного содержания.

Отмечается, что производство по данному уголовному делу продолжается, следователи устанавливают новые факты обмана.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Ранее в Алматы двоих мужчин задержали по подозрению в мошенничестве и нанесении ущерба в миллионы тенге. По версии следствия, они предлагали алматинцам помощь в получении крупных кредитов под маленький процент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007912-bral-zadatok-i-propadal-almatintsev-obmanuli-obeschaya-pomosch-v-oformlenii-ipoteki/