Двоих казахстанцев подозревают в обмане более 100 алматинцев на миллионы тенге

Подозреваемые. Фото: Polisia.kz

Двоих казахстанцев подозревают в мошенничестве и нанесении ущерба в миллионы тенге. По версии следствия, они предлагали алматинцам помощь в получении крупных кредитов под маленький процент, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Сообщается, что подозреваемые начали с того, что распространяли информацию о получении крупных кредитов под маленький процент.

"План обмана выглядел довольно просто - гражданам предлагалась помощь для получения крупного кредита под 6% годовых. Но для “чистой истории” прежде необходимо было взять любой товарный кредит и быстро его погасить, продав “купленный” товар. Этот товар друзья забирали себе, продавали и делили между собой прибыль", - рассказал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

По словам Омирсерикова, подозреваемые продолжали делать это почти год, пока потерпевшие граждане не обратились в полицию Алматы.

"Подозреваемые задержаны. Сейчас установлено 173 факта мошенничества. Можно посчитать и сумму ущерба, если с каждого потерпевшего “пара” получала выгоду от 1,5 до 2 млн тенге. Все эпизоды объединены в одно производство. По ним в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 190 УК РК", – отметил начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Задержанных поместили в изолятор временного содержания. Следствие по данному делу продолжается.

Согласно части 3 статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием наказывается:

ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет;

либо лишением свободы на тот же срок.

Также конфискуется имущество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007820-dvoih-kazahstantsev-podozrevayut-v-obmane-bolee-100-almatintsev-na-milliony-tenge/