Фото обошлось казахстанцу в 7 млн тенге

Съемка на телефоне. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сети появилась информация о том, что житель Шахтинска после того, как сфотографировался, узнал о кредите на сумму в 7 млн тенге. Произошедшее прокомментировали в ДП Карагандинской области.

Как отмечается в Telegram-канале "Вечерняя Караганда", мужчина представился сотрудником "Казпочты" и сообщил жителю Шахтинска, что на его имя пришло заказное письмо, а для получения корреспонденции требуется фото.

Мужчина согласился, а позже узнал, что на его имя получен кредит на 7 млн тенге.

В ДП Карагандинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.3 УК РК (Мошенничество).

"В настоящее время сотрудниками полиции с целью установления и задержания причастных к преступлению лиц проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что согласно ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно,

- наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее в Алматы полицейские задержали двух мужчин, которых заподозрили в мошенничестве. Как выяснилось в процессе первоначальных следственных действий, подозреваемые, используя персональные данные, а также фотографии или видеофрагменты с потерпевшими, оформляли заявки на получение онлайн-кредитов. А после зачисления средств на счета клиентов злоумышленники выводили деньги на счета других банков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007588-foto-oboshlos-kazahstantsu-v-7-mln-tenge/