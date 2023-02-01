Подполковника полиции отправили в тюрьму в Акмолинской области

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

30 января в Акмолинской области вынесли приговор подполковнику полиции Талгату Ерденову и капитану полиции Махсату Джаманбаеву. Об этом сообщается на официальном сайте регионального департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

Дело рассматривалось в Целиноградском районном суде. На скамье подсудимых оказались командир роты патрульной полиции ДП Акмолинской области, подполковник Талгат Ерденов и старший инженер роты патрульной полиции, капитан Махсат Джаманбаев.

Их обвиняли в хищении группой лиц по предварительному сговору талонов на ГСМ в сумме 100 млн тенге, выделенных для заправки служебных автомобилей.

В итоге оба признаны виновными и приговорены к 7 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

В Антикоре отметили, что оглашение вердикта состоялось в присутствии в зале суда личного состава роты патрульной полиции.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Как отметили в ДГД по ЗКО, ежегодно государством выделяются многомиллиардные денежные средства на реализацию государственных программ.

Вместе с тем, наблюдается рост экономических преступлений в бюджетной сфере. Хищение и растрата бюджетных средств зачастую связаны с действиями материально ответственных лиц, которые имеют доступ к активам государственного учреждения.

Под хищением понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества виновным в свою пользу или в пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Напомним, ранее в Астане на видео попала попытка дачи взятки стражу порядка. По данным МВД, инспектор службы полка патрульной полиции остановил автомобиль Toyota Estima из-за нечитаемого номера.

30-летний водитель, находясь в салоне служебной машины, положил между передними сиденьями 10 тысяч тенге, пытаясь уйти от ответственности. Однако правоохранитель отказался от денег и сообщил о коррупционном преступлении своему руководству и в управление службы безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007569-podpolkovnika-politsii-otpravili-v-tyurmu-v-akmolinskoy-oblasti/