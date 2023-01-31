Попытка дачи взятки полицейскому попала на видео в Астане

Полицейское авто. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полиция начала досудебное расследование после того, как водитель попытался дать взятку инспектору патрульной полиции, сообщает официальный новостной Telegram-канал МВД РК.

Как рассказали в правоохранительных органах, инспектор службы полка патрульной полиции на улице Сейфуллина остановил автомобиль Toyota Estima из-за нечитаемого номера - это правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 590 КоАП РК.

"30-летний водитель, находясь в салоне патрульной машины, положил между передними сиденьями 10 тысяч тенге, пытаясь уйти от ответственности", – говорится в сообщении.

Сотрудник полиции отказался от денег и сообщил о коррупционном преступлении своему руководству и управлению службы безопасности. В итоге по данному факту начали досудебное расследование.

Напомним, ранее в Атырауской области мужчина помог изобличить в коррупции бывшего заместителя акима региона и получил за это вознаграждение в 12 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007406-popytka-dachi-vzyatki-politseyskomu-popala-na-video-v-astane/