Главу турфирмы, на которую жаловались десятки казахстанцев, задержали в Алматы (видео)

Полицейские. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы задержали бизнесмена, владеющего туристической фирмой. Ранее на эту фирму пожаловались десятки жителей Алматы и Шымкента - люди заявили, что заплатили огромные деньги за поездку в Мекку, но в итоге даже не вылетели из страны, передает сайт телеканала КТК.

Некоторым клиентам турфирмы все же удалось вылететь из Казахстана в Мекку, однако в чужой стране они оказались брошены без жилья. Так, Жаркын Бекмырзаев вспоминает свою поездку к святым местам с возмущением. Отправиться в Умру он мечтал много лет и был несказанно рад, когда получил путевку в подарок. Вылететь супруги должны были 17 января. Но сначала турфирма под каким-то предлогом перенесла поездку. А когда 20 января 57 казахстанцев все-таки прилетели в Медину, оказалось, им негде жить.

"В холле гостиницы мы просидели больше трех часов, после чего вышел хозяин отеля и сказал, что места для нас не забронированы и свободных вообще нет. После этого нас вывезли за город в какое-то общежитие. Там нам сказали, что в 7 утра будет экскурсия. Мы встали, приготовились, но никто за нами не приехал. В итоге не было ни представителей "Каусар Трэвел", ни еды, ни денег", – вспоминает казахстанец Жаркын Бекмырзаев.

В чужой стране людям пришли на помощь другие турфирмы. Они арендовали для 57 казахстанцев жилье, организовали поездку в Мекку, оплатили все расходы. А когда пришло время возвращаться на родину, хозяин турфирмы, отправивший их в паломничество, обещал забронировать билеты, но снова пропал.

"В итоге мы с супругой потеряли более миллиона тенге. И это – не считая тех денег, которые потратили на нас спонсоры! Только благодаря ним у нас там были еда и жилье. Ведь один день проживания в гостинице стоил 180 долларов", – добавил Бемырзаев.

В итоге сейчас число обманутых казахстанцев перевалило за сотню. Правда, в полицию пока обратились не все. Все они заплатили одной и той же фирме, но в итоге либо вовсе не попали в Мекку, либо оказались брошенными уже там. Накануне главу скандальной турфирмы нашли на съемной квартире в Алматы.

"Глава турагентства, который организовывал путешествия в города Мекка и Медина и обманул около 50 человек, задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 "Мошенничество", – сообщил начальник следственного отдела ДП Шымкента Ерлан Ирбаев.

Точное количество обманутых туристов не могут назвать даже полицейские. Потому как есть те, чья поездка сорвалась, и они не могут вернуть деньги; другие остались брошенными в чужой стране. А еще и клиенты, которые заплатили за поездку в предстоящем феврале. При этом обманутые обращаются в полицию каждый день и вполне вероятно, что их число еще вырастет многократно.

Источник: КТК

Напомним, ранее в полицию обратились жители Алматы и Шымкента. Они заявили, что заплатили турфирме от 500 тыс. до 1,2 млн тенге за поездку в Мекку и Медину, но в итоге рейс постоянно переносили. Люди несколько дней провели в аэропорту в ожидании, а после обратились к правоохранителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007542-glavu-turfirmy-na-kotoruyu-zhalovalis-desyatki-kazahstantsev-zaderzhali-v-almaty-video/