"Требовал 15 млн тенге": предполагаемого вымогателя задержали в Актобе (видео)

Задержание подозреваемого. Фото: polisia.kz

Полицейские Актюбинской области задержали мужчину, которого подозревают в вымогательстве крупной суммы денег, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

28-летний житель Актобе обратился в полицию с заявлением о вымогательстве.

"Неизвестное лицо, угрожая физической расправой, требовало с потерпевшего 15 млн тенге", – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью с привлечением бойцов спецподразделения задержали 34-летнего мужчину при получении части денежных средств.

Полицейские установили, что задержанный в конце прошлого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 194 УК РК "Вымогательство в крупном размере". Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Подозреваемого поместили в следственный изолятор.

Ранее в Туркестане казахстанского блогера осудили за вымогательство 100 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007524-treboval-15-mln-tenge-predpolagaemogo-vymogatelya-zaderzhali-v-aktobe-video/