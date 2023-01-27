Казахстанского блогера осудили за вымогательство 100 млн тенге

Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

В Туркестане завершился процесс по громкому делу о вымогательстве блогерами миллионных сумм у медиков региона, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Cпециализированного межрайонного уголовного суда Туркестанской области.

Как указывается в материалах дела, в течение апреля 2022 года некие мужчины угрожали распространением дискредитирующих сведений о четырех больницах Мактааральского и Жетысайского районов.

С руководства медучреждений они требовали по 25 млн тенге (в общем 100 млн тенге) за молчание.

Врачи обратились в правоохранительные органы. В мае совместными силами полиции и ДКНБ в кафе был задержан один из подозреваемых после передачи 32 млн тенге, второго поймали чуть позже.

Ими оказались двое мужчин 46 и 52 лет, один - житель Астаны, второй - Мактааральского района. Им были предъявлены обвинения по ст.194 ч.4 п.2 УК РК (Вымогательство в особо крупном размере).

В ходе следствия в июле 2022 года 45-летний подозреваемый, который был инвалидом с тяжелыми хроническими заболеваниями, скончался в больнице от обострения. Второй предстал перед судом.

Вина обоих была полностью доказана. Оставшийся в живых подсудимый получил срок 9 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе совместной спецоперации полиции и ДКНБ в Туркестанской области были задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у работников медицинских учреждений путем угрозы распространения порочащих сведений о финансовой деятельности организаций. Одного из них "взяли" в кафе Жетысая и изъяли у него 32 млн тенге, другого - возле одного из заведений Шымкента. Подозреваемыми оказались блогеры. Стражи порядка поделились оперативными кадрами.

Отметим, что в соответствии со ст.194 ч.4 п.2 УК РК вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007085-kazahstanskogo-blogera-osudili-za-vymogatelstvo-100-mln-tenge/