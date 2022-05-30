Задержание подозреваемых в вымогательстве 32 млн тенге сняли на видео в Туркестанской области

Задержание. Кадр из оперативного видео: polisia.kz

В ходе совместной спецоперации полиции и ДКНБ в Туркестанской области задержана преступная группа, которую подозревают в вымогательстве денег у работников медицинских учреждений путем угрозы распространения порочащих сведений о финансовой деятельности организаций, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По словам заместителя начальника ДП Туркестанской области Курманбека Сахова, в правоохранительные органы с заявлением обратился работник одного из медучреждений.

Он сообщил, что неизвестные путем угрозы распространения порочащих сведений и организации внеплановых проверок контролирующими органами вымогали у него около 32 млн тенге.

Данный факт зарегистрировали по ч.4 ст.194 УК РК "Вымогательство в особо крупном размере".

Была создана специальная группа из числа сотрудников управления криминальной полиции ДП и ДКНБ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из кафе Жетысая при вымогательстве крупной суммы задержали одного из подозреваемых. В качестве вещественного доказательства у него изъяли 32 млн тенге.

"В результате дальнейших следственных действий возле одного из заведений Шымкента оперативниками управления криминальной полиции совместно с сотрудниками ДКНБ и подразделением СОБР задержан второй подозреваемый, житель Мактааральского района. В настоящее время в отношении задержанных проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. Подозреваемые водворены в ИВС", - сообщил полковник полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971562-zaderzhanie-podozrevaemyh-v-vymogatelstve-32-mln-tenge-snyali-na-video-v-turkestanskoy-oblasti/