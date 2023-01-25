В краже детских подгузников заподозрили жителя Астаны (видео)

Подозреваемый. Кадр из видео: YouTube/Polisia KZ

В столичных магазинах стали пропадать детские подгузники и бытовая химия. Стражам порядка удалость установить подозреваемого, им оказался 19-летний житель города, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Стражи порядка по видеокамерам, которые запечатлели момент преступления, установили личность подозреваемого в серии краж детских подгузников и бытовой химии.

По версии следствия, юноша в дневное время заходил в магазин и беспрепятственно выносил упаковки подгузников, детского питания и кассет для бритвенных станков. Похищенный товар астанчанин продавал случайным людям, а вырученные деньги тратил.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".

Минимальное наказание за это преступление ­– штраф в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Максимальное наказание ­– лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Полицейские установили, что он причастен к трем аналогичным преступлениям на территории Астаны.

Ранее полицейские Алматы задержали пятерых человек, которых подозревают в кражах техники и денег из компьютерных клубов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006731-v-krazhe-detskih-podguznikov-zapodozrili-zhitelya-astany-video/