Ходили "на дело" по парам: банду предполагаемых воров задержали в Алматы

Полицейские. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полицейские Алматы задержали пятерых человек, которых подозревают в кражах техники и денег из компьютерных клубов, сообщает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Все задержанные – приезжие из Алматинской области и ВКО.

По данным правоохранителей, "на дело" злоумышленники ходили, разбиваясь на пары.

Отмечается, что одна из краж, совершенная в компьютерном клубе, попала в объектив камер видеонаблюдения: зафиксирован каждый шаг фигурантов - от взлома окна до кражи денег и мобильного телефона.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции нашего подразделения при содействии полицейского спецназа были задержаны все участники группы и скупщик краденого, которого, как установлено, интересовали только игровые приставки.

В данном случае спрос рождал предложение. Зная наверняка, что награбленное удастся удачно сбыть, злоумышленники обворовывали только компьютерные клубы", – уточнил начальник Управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Каждый из задержанных в прошлом уже имел проблемы с законом и был судим по разным статьям уголовного кодекса. Сейчас доказана причастность подозреваемых к двум кражам.

Задержанным уже предъявлено обвинение. Полицейские проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям на территории южной столицы.

Ранее сообщалось, что алматинские полицейские изъяли огнестрельное оружие у двух пьяных мужчин, приехавших из Тараза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006673-hodili-na-delo-po-param-bandu-predpolagaemyh-vorov-zaderzhali-v-almaty/